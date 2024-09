PFEFFENHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Am Mittwochmorgen gegen 03.14 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Brand am Berg in Pfeffenhausen gerufen. Nach derzeitigem Stand waren keine Personen in Gefahr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Trockungsanlage in Vollbrand. Die Feuerwehr ist voraussichtlich am Mittwoch den ganzen Tag noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Nach derzeitigen Stand wurden keine Personen verletzt. Der Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge im Millionenbereich liegen.

Zur Brandursache können bislang noch keinerlei Angaben gemacht werden, die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat hierzu die Ermittlungen übernommen.

Veröffentlicht: 25.09.2024, 10.45 Uhr