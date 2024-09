SEEON-SEEBRUCK, LKR. TRAUNSTEIN. Am Mittwoch, 25. September 2024, kam es auf einer Kreisstraße nahe Seeon zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer prallte bei einem Überholvorgang gegen einen abbiegenden Lkw und kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort erlag er seinen Verletzungen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermittelt die Polizeiinspektion Trostberg zum genauen Unfallhergang und wird dabei von einem Sachverständigen unterstützt.

Zu dem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag (25.09.2024) gegen 13:30 Uhr auf der Kreisstraße TS 31 nahe Seeon. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis fuhr zu dieser Zeit mit seinem Lkw mit Tieflader auf der Kreisstraße von Seeon kommend in Fahrtrichtung Rabenden. Er wollte an einer Einmündung nach links in Richtung Landertsham / Großbergham abbiegen. Ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Waldkraiburg fuhr zur selbe Zeit ebenfalls in Richtung Rabenden und versuchte zunächst einen Pkw und dann den Lkw zu überholen. Dabei übersah er offenbar den Abbiegevorgang und prallte mit dem Motorrad (Honda) seitlich gegen das Zugfahrzeug. Bei dem heftigen Anprall wurde der 54-Jährige schwerst verletzt, er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus. Leider erlag der Mann dort seinen Verletzungen.

An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. An dem Lkw entstand an der Front ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Seeon und Rabenden waren mit starken Kräften zur Verkehrslenkung im Einsatz

Die Unfallaufnahme und die Untersuchungen in dem Fall übernahm die örtlich zuständige Polizeiinspektion Trostberg. Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein zogen die Beamten dabei einen Sachverständigen an die Unfallstelle hinzu.