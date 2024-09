GLASHÜTTEN / VOLSBACH, LKR. BAYREUTH. Kurz vor dem Ende der Motorradsaison nahmen die Spezialisten der Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth nochmals gezielt Motorräder ins Visier, welche zu laut oder auch zu schnell unterwegs waren.

Die Polizisten errichteten am vergangenen Samstagnachmittag eine Kontrollstelle an der beliebten Motorradstrecke auf der St2185 zwischen Glashütten und Volsbach. Bei fünf der kontrollierten Motorräder entdeckten die Beamten Manipulationen an den Auspuffanlagen, was jeweils ein Bußgeldverfahren mit mindestens 90 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg nach sich zog. Zusätzlich müssen die Betroffenen ihre Motorräder in den vorschriftsmäßigen Betriebszustand zurückversetzen, um damit wieder am öffentlichen Verkehr teilnehmen zu dürfen. Diese Rückrüstung muss im Regelfall von einer anerkannten Prüfstelle bestätigt werden.

Ein besonderes Augenmerk legten die Polizisten auch auf den Zustand der Reifen. Diese zeigen oftmals zum Saisonende deutliche Verschleißspuren und stellen somit einen erheblichen Sicherheitsmangel, insbesondere bei den nun vorherrschenden herbstlichen Witterungsbedingungen, dar. Fünf Motorräder fuhren mit mangelhaftem Reifenprofil in die Kontrollstelleein. Den Fahrern blüht in diesen Fällen ebenfalls ein Bußgeld von mindestens 60 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth überwachten zusätzlich die Geschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt zwischen Glashütten und Volsbach.Der Spitzenreiter passierte die Messstelle mit 124 km/h bei erlaubten 80 km/h während er einen anderen Motorradfahrer überholte. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 200 Euro und einen Punkt.

Die eigesetzten Kräfte kontrollierten an diesem Samstagnachmittag etwa 300 Motorräder. Die Quote der polizeilich festgestellten Beanstandungen lag bei etwa 10 Prozent. Dieses Ergebnis spiegelt auch die Atmosphäre an der Kontrollstelle wieder und zeigt, dass sich der Großteil der Motorradfahrer bewusst an die bestehenden Vorschriften hält.

Neben den Beanstandungen führten die Beamten auch gezielt Gespräche mit den Motorradfahrern über das sensible Thema „Motorradlärm“, welcher oftmals durch starkes Beschleunigen am Ortausgang entsteht, um so auf die Probleme von lärmgeplagten Anwohnern stark frequentierter Motorradstrecken aufmerksam zu machen.