STRAUBING. Am Montag (23.09.2024) gegen 17.45 Uhr konnten Einsatzkräfte der Polizei in der Innenstadt Straubing einen 19-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Aufgrund vorangegangener Ermittlungen der Polizei in Hessen wurde der Aufenthaltsort des 19-jährigen Syrers in Straubing ermittelt, der im Verdacht steht bei einem versuchten Tötungsdelikt in Hessen beteiligt gewesen zu sein. Mit Unterstützung der Kriminalpolizeiinspektion und der Polizeiinspektion Straubing sowie der Zentralen Einsatzdienste Straubing konnte der 19-Jährige am Montag gegen 17.45 Uhr in der Chamer Straße in Straubing festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die hessische Polizei.

Veröffentlicht: 24.09.2024, 11.50 Uhr