ANSBACH. (988) Nachdem Einbrecher am Samstagnachmittag (21.09.2024) bei einem Wohnhaus in Ansbach die Alarmanlage auslösten, schritten Nachbarn beherzt ein. Ein Tatverdächtiger konnte kurz darauf durch Beamte der Polizeiinspektion Ansbach festgenommen werden.



Die Zeugen wurden gegen 13:20 Uhr auf das akustische Signal der Alarmanlage des Wohnhauses in der Adolf-Bayer-Straße aufmerksam und entschieden sich nachzusehen. Hierbei konnten sie zwei Männer beobachten, die gerade das Anwesen verließen und sich ganz offenbar unberechtigt darin aufgehalten hatten. Beim Erblicken der Zeugen, ergriffen die Täter die Flucht. Die Nachbarn wählten umgehend den Polizeinotruf und nahmen die Verfolgung der Männer auf. Hierbei kam es auch kurzzeitig zu einem Gerangel zwischen den Tätern und den Zeugen, welche hierdurch teilweise leichte Verletzungen erlitten.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Ansbach gingen noch während des Notrufs in eine Fahndung nach den flüchtenden Tätern über. Die Beamten trafen kurz darauf einen 59-jährigen Tatverdächtigen in der Draisstraße an und nahmen ihn vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm noch am Nachmittag die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und stellten Beweismittel sicher. Gegen den 59-Jährigen leiteten sie entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte diesbezüglich Haftantrag gegen den Tatverdächtigen. Er wird im Lauf des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter werden indes fortgeführt und im weiteren Verlauf von den Beamten des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die den Vorfall selbst oder eine flüchtige Person beobachtet haben oder denen möglicherweise ein verdächtiger Pkw aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl