TAUFKIRCHEN, LKR. MÜHLDORF AM INN. Bei landwirtschaftlichen Arbeiten geriet am Samstagvormittag, 21. September 2024, ein Feldhäcksler in Vollbrand. Trotzdem die eingesetzten Feuerwehren die Flammen schnell unter Kontrolle bringen konnte, entstand an dem landwirtschaftlichen Gerät wohl wirtschaftlicher Totalschaden in sechsstelliger Höhe. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Die jetzt folgenden Untersuchungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei in Mühldorf am Inn geführt.

Ein 43-Jähriger erntete am Samstagvormittag auf einem Feld im östlichen Gemeindebereich von Taufkirchen gegen 10.00 Uhr mit einem Feldhäcksler ein Maisfeld ab, als der Mann Rauch aus dem Bereich des Motorraums bemerkte. Der 43-Jährige konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, ehe der Feldhäcksler nach wenigen Minuten in Vollbrand stand.

Die alarmierten und eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Engelsberg und Taufkirchen rückten an und brachten den Brand rasch unter Kontrolle. An dem landwirtschaftlichen Großgerät entstand dennoch wirtschaftlicher Totalschaden in sechsstelliger Höhe.

Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Waldkraiburg. Die Beamten stellten dabei auch den ausgebrannten Feldhäcksler als Berweismittel für die weiteren Untersuchungen sicher. Geführt werden diese von der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn. Hinweise auf ein Brandstiftungsdelikt liegen derzeit keine vor. Zur genauen Brandursache können nach derzeitigem Kenntnisstand aber noch keine Aussagen getroffen werden.