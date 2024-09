MEMMINGERBERG. Am Samstag, den 21.09.2024, gegen 10:35 Uhr befuhr der 31-jährige Motorradfahrer die BAB 96 in Fahrtrichtung Lindau. Laut jetzigem Ermittlungstand befuhr der Motorradfahrer mit deutlich überhöhter, nicht an die örtlich vorliegenden Verkehrsverhältnisse angepasste, Geschwindigkeit die zweispurige Autobahn auf der linken Fahrspur. Zu dem Zeitpunkt herrschte starker Reiseverkehr auf Grund des schönen Wetters. Der unfallbeteiligte PKW-Fahrer habe den Motorradfahrer in weiter Entfernung bemerkt, jedoch dessen Geschwindigkeit falsch eingeschätzt und setzte deshalb zum Überholen an. Der Motorradfahrer führte darauf eine Notbremsung durch und kam ins Schlittern und stürzte. Das Motorrad kollidierte mit dem Fahrzeugheck des PKW. Der Motorradfahrer wurde auf Grund dessen hoher Geschwindigkeit ca. 150 m weiter geschleudert, das Motorrad blieb ca. 300 m nach der Unfallstelle im Straßengraben liegen.

Der Motorradfahrer war ansprechbar, wurde jedoch schwer verletzt in das Klinikum Memmingen verbracht. Er trug nur teilweise Schutzausstattung.

An dem Motorrad entstand Totalschaden und an dem PKW erheblicher Sachschaden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wird gegen den Motorradfahrer ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen eines verbotenen Kraftfahrtzeugrennens eingeleitet. Für die Unfallaufnahme musste die A96 für ca. 30 Minuten durch die Freiwillige Feuerwehr Erkheim und Schlegelsberg gesperrt werden.

Es wird um Zeugenhinweise, bezugnehmend zu der Fahrweise des Motorradfahrers, bei der Polizeiinspektion Memmingen unter Tel. (08331)/1000 gebeten.

(PI Memmingen)