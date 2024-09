BERGTHEIM, LKR. WÜRZBURG. Eine achtköpfige Gruppe mutmaßlicher Diebe hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen in Bergtheim festgenommen. Vorangegangen waren Hinweise aufmerksamer Anwohner. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt und wendet sich auch an die Bevölkerung.

Ein in seinem Lkw schlafender Fahrer war am frühen Dienstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, dank seines Hundes auf eine Person aufmerksam geworden, die sich unberechtigterweise im Führerhaus aufgehalten und nach Wertgegenständen gesucht hatte. Kurze Zeit später ging ein weiterer Hinweis bei der Polizei ein, dass sich mehrere Personen in einer Wohnung in der Milanstraße aufgehalten und einen Autoschlüssel entwendet hätten. Die Personen befanden sich demnach gerade an dem Fahrzeug und durchwühlten es.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Würzburg-Land mit Unterstützung benachbarter Dienststellen nahmen die Beamten in Bergtheim insgesamt acht Personen in Kleingruppen fest. Die Männer im Alter von 24 bis 37 Jahren, allesamt algerische Staatsangehörige, führten verschiedene Gegenstände wie Sonnenbrillen, Zigaretten und Kleingeld mit, die aber noch nicht alle einem Tatort zugeordnet werden konnten. Außerdem trugen drei Tatverdächtige bei der anschließenden Kontrolle ein Einhandmesser, ein Küchenmesser und ein Pfefferspray mit sich.

Die Ermittlungen ergaben bis dato, dass im gesamten Ortsbereich Bergtheim 15 Fahrzeuge angegangen wurden. Ob weitere Pkw betroffen sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Gegen die Beteiligten, die teils einschlägig wegen Diebstahlsdelikten vorbestraft sind, wird wegen Diebstählen aus einer Wohnung und Kfz sowie waffenrechtlichen Verstößen ermittelt. Drei Tatverdächtige wurden am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die drei Tatverdächtigen. Sie wurden im Anschluss in Justizvollzugsanstalten gebracht. Vier Personen wurden nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen unter Auflagen entlassen. Eine Person musste in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt und bittet hierzu unter Tel. 0931/457-1630 auch um Hinweise aus der Bevölkerung, um weitere Geschädigte und Tatorte identifizieren zu können.