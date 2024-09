1459. Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger; zwei Personen verletzt - Obersendling

Am Mittwoch, 18.09.2024, gegen 12:15 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad Pedelec den Fahrradweg der Kistlerhofstraße stadtauswärts. Gleichzeitig ging ein 68-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding als Fußgänger ebenfalls auf dem Radweg.

Der 34-jährige Fahrradfahrer betätigte die Fahrradklingel und wollte den 68-Jährigen überholen. Der 68-Jährige lief daraufhin unmittelbar vor das Fahrrad des 34-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Beide beteiligten Personen stürzten daraufhin zu Boden und verletzen sich.

Der 34-jährige Fahrradfahrer wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Am Fahrrad des 34-Jährigen entstand ein leichter Sachschaden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Verkehrspolizei München übernommen.

1460. Organisierter Callcenterbetrug; falscher Bankmitarbeiter - Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 18.09.2024, gegen 10:00 Uhr, erhielt eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter eines Kreditinstituts. Der Anrufer informierte die über 80-Jährige über eine vermeintlich betrügerische Geldabhebung auf ihrem Girokonto.

Laut Anrufer kam es in der Vergangenheit öfter zu fälschlichen Abbuchungen, weswegen die über 80-Jährige aus Sicherheitsgründen das Geld von ihrem Konto abheben solle. Die über 80-Jährige kam der Aufforderung nach und hob Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro von ihrem Girokonto ab.

Nachdem die über 80-Jährige wieder Zuhause angekommen war, erhielt sie einen erneuten Anruf des vermeintlichen Mitarbeiters des Kreditinstituts. Dieser informierte die über 80-Jährige darüber, dass er bereits im Kontakt mit der Polizei stehe, da sie auf dem Heimweg verfolgt wurde und die Polizei den Täter auf frischer Tat ergreifen möchte. Die über 80-Jährige hinterlegte im weiteren Verlauf mehrere tausend Euro Bargeld in einem Umschlag vor ihrer Haustüre. Kurz darauf wurde das Kuvert von einem bislang unbekannten Täter abgeholt.

Nachdem sich die über 80-Jährige bei der für ihren Wohnort zuständigen Dienststelle erkundigte, ob der Täter bereits festgenommen sei, bemerkte sie den Betrug.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 61 (Callcenterbetrug) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Holzstraße, Westermühlstraße, Pestalozzistraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis der Münchner Polizei:

Am Telefon versuchen Betrüger immer wieder ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Dabei nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

Beachten Sie vor allem:

• Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

1461. Verkehrsunfall zwischen Bus und Fahrrad; Fahrradfahrer wird verletzt - Am Hart

Am Mittwoch, 18.09.2024, gegen 15:50, befuhr ein 65-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den Oberhofer Weg stadtauswärts. Hierbei handelt es sich um einen Radweg. Zeitgleich befuhr ein 62-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen als Fahrer eines Busses die Hufelandstraße in Richtung Ingolstädter Straße.

Im Kreuzungsbereich dieser beiden Straßen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Bus, wobei der Bus frontal mit dem Fahrrad kollidierte. Dadurch stürzte der Radfahrer zu Boden und wurde schwer verletzt. Die Kreuzung Hufelandstraße Oberhofer Weg war zu diesem Zeitpunkt durch eine Lichtzeichenanlage geregelt. Die Schaltung der Ampel zum Unfallzeitpunkt ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, welche durch die Verkehrspolizei München geführt wird.

Der 65-jährige Fahrradfahrer wurde mit einem hinzugezogenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und wird dort stationär behandelt.

Die Hufelandstraße musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Schaltung der Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1462. Einbruch in eine medizinische Einrichtung - Neuhausen

Zwischen Dienstag, 17.09.2024, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 18.09.2024, 07:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem medizinischen Betrieb. Dort entwendeten sie eine Vielzahl an medizinischen Geräten und Bargeld. Sie erlangten Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Nach Entdeckung des Einbruchs wurde direkt die Polizei verständigt.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Donnersberger Straße, Schulstraße, Pötschnerstraße, Nymphenburger Straße, Wendl-Dietrich-Straße, Rotkreuzplatz (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.