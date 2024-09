KIRCHDORF AM INN, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Donnerstagnachmittag, den 12. September 2024, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter von einem Lagerplatz in Kirchdorf mehrere Kupferkabel inklusive Abrollvorrichtungen. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Im Rahmen einer Anzeigenerstattung bei der Polizeiinspektion Waldkraiburg wurde bekannt, dass am letzten Donnerstag (12. September 2024) im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr, am Ortsrand Kirchdorf am Inn, Kupferkabel sowie dazugehörige Kabeltrommeln von einem Lagerplatz entwendet wurden. Nach der Tat konnte(n) der oder die bislang unbekannte(n) Täter unerkannt flüchten.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn die Ermittlungen in dieser Sache wegen des Verdachts des Bandendiebstahls.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Verdachtsmomente, dass ein blauer Pritschenwagen mit grauer Ladeflächenabdeckung sowie Münchener Kennzeichen möglicherweise in Verbindung mit der Tat stehen könnte. Das Fahrzeug soll im relevanten Zeitraum mit drei männlichen Personen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren besetzt gewesen sein.

Zur Aufklärung des Sachverhalts bitten die Ermittler der Kripo Mühldorf am Inn in diesem Fall um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem ist vor dem Donnerstag, 12. September 2024, sowie am Tattag im Bereich Kirchdorf und Ramsau ein blauer Pritschenwagen mit Münchener Kennzeichen aufgefallen?

Wer kann Angaben zu den Insassen des Fahrzeugs machen?

Wer hat sonstige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 08631/36730 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.