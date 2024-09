1449. Einbruch in Geschäftsgebäude – Hochbrück

Im Zeitraum von Samstag, 14.09.2024, 09:00 Uhr, bis Montag, 16.09.2024, 07:00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Geschäftsgebäude in Hochbrück, wo er eine Tür gewaltsame öffnen konnte.

Der Täter durchsuchte die Geschäftsräume und öffnete gewaltsam einen dort befindlichen Tresor und entwendete Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung.

Im Geschäftsgebäude wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Graf-Zeppelin-Platz, Daimlerstraße, Zeppelinstraße (Hochbrück) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1450. Einbruch in Geschäft – Neuhausen

Im Zeitraum von Samstag, 14.09.2024, 19:00 Uhr, bis Montag, 16.09.2024, 08:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Geschäft in Neuhausen, wo er eine Tür gewaltsam öffnen konnte.

Der Täter entwendete einen Tresor, in welchem sich Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro befand, sowie Waren im Wert von mehreren Tausend Euro.

Im Geschäftsgebäude wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Leonrodplatz, Dachauer Straße, Schwere-Reiter-Straße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1451. Verkehrsunfall – Haidhausen

Am Dienstag, 16.09.2024, gegen 16:40 Uhr, fuhr eine 61-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fiat Pkw auf der Max-Planck-Straße in Richtung Einsteinstraße. Hierbei geriet die 61-Jährige aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte der Pkw der 61-Jährigen mit einer Fußgängerampel. Diese wurde aus der Verankerung gerissen und war nicht mehr funktionsfähig.

Dazu kam es zu einer leichten Kollision mit einer männlichen Person, die in einer dortigen Trambahnhaltestelle wartete. Diese wurde nicht verletzt.

Danach kollidierte der Fiat noch mit zwei weiteren dort geparkten Pkw. Die 61-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 30 000 Euro. Nach aktuellem Ermittlungsstand war eine Erkrankung der 61-Jährigen ursächlich für den Unfall. Die 61-Jährige wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt, da nach diesen aktuellen Ermittlungen der Verdacht besteht, dass sie bereits vorher Kenntnis über ihre Erkrankung hatte.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.