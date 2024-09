A9 / LEUPOLDSGRÜN, LKR. HOF. Am Donnerstag fanden Beamte der Verkehrspolizei Hof 50.000 Euro Bargeld sowie ein Bajonett bei einem Durchreisenden aus Litauen. Sie beschlagnahmten das Geld wegen des Verdachts der Geldwäsche. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Um 18.45 Uhr geriet ein 52-jähriger litauischer Autofahrer auf dem Parkplatz Lipperts West an der A9 in das Visier der Polizisten. Sie überprüften dessen Fahrzeug und entdeckten 50.000 Euro Bargeld sowie ein Bajonett. Der 52-Jährige konnte keinen glaubhaften Nachweis über das Geld erbringen. Für die Beamten begründete sich hierdurch der Verdacht der Geldwäsche. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof beschlagnahmten sie das Geld. Weiterhin stellten die Beamten das Bajonett und den Führerschein des 52-Jährigen sicher, da dieser offenbar gefälscht war. Der Litauer durfte im Anschluss seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben in Oberfranken.