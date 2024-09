Fenster eingeworfen und Tresor entwendet

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. In das Vereinsheim des TuS Leider verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen.

Durch eine Fensterscheibe verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum einem Vereinsheim in der Straße "Kleine Schönbuschallee".

Dem Sachstand nach zerstörten die Täter eine Fensterscheibe und gelangten so ins Innere. Hier entwendeten sie einen Tresor in welchem sich Bargeld befand. Die Täter entkamen unerkannt.

Die Polizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen begonnen und Spuren gesichert.

Die Tat ereignete sich in der Zeit von 00:00 Uhr bis 06:50 Uhr am Freitag.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise gegeben können, werden dringend gebeten sich bei der Polizei Aschaffenburg zu melden.

Verkehrsunfall mit drei Beteiligen auf der A 3 - Unfallverursacher flüchtet

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf der A 3 auf Höhe Weibersbrunn ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Dashcam filmt den Unfallhergang.

Die Verkehrspolizei Aschaffenburg - Hösbach ermittelt.

Gegen 06:40 Uhr am Samstagmorgen kam es auf der A 3 Höhe Weibersbrunn zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher, mutmaßlich ein roter Seat, wechselte den Fahrstreifen und übersah hierbei einen von hinten kommenden BMW. Dieser konnte durch ein Ausweichmanöver zwar einen Zusammenstoß verhindern, geriet jedoch ins Schleudern und stieß so gegen einen grauen VW Golf. Dieser wurde durch den Anstoß in die Mittelleitplanke geschleudert.

Die Insassen wurden lediglich leicht verletzt.

Durch die Aufzeichnungen einer Dashcam, welche in einem der Fahrzeuge verbaut war, konnte der Unfallhergang genau nachvollzogen werden.

Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach fahndet daher nach einem roten Seat der den Unfall verursacht hat und sich von der Unfallstelle entfernt hat.

Zeugen die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können oder den Unfall beobachten konnten werden dringen gebeten sich mit der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 in Verbindung zu setzten.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Im Parkhaus am Dämmer Tor wurde am Donnerstag in der Zeit von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr ein Toyota Auris beschädigt. An dem Fahrzeug wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Bahnhofstraße wurde am Freitag in der Zeit vom 07:15 Uhr bis 17:20 Uhr ein weißer Dacia beschädigt. Bei dem geparkten Fahrzeug wurde die linke Heckleuchte zerstört

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Durch einen unbekannten Täter wurde ein Fahrrad der Marke Cube in blau und orange entwendet. Das Rad war mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer in der Bahnhofstraße gesichert. Die Tatzeit liegt zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr am Donnerstag

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. An der ehemaligen Richtstätte der Cent Bachgau, am Galgen, wurde das dort angebrachte Hinweisschild beschädigt. Dem Anschein nach wurde das Schild durch Tritte oder Schläge in der Mitte zerbrochen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.