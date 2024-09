LENGGRIES / LANDKREIS BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Nachmittag des 13. September kam es bei Lenggries im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen vermehrt zu sogenannten „Schockanrufen“. Ein 84-Jähriger bemerkte die Betrugsmasche und verständigte seinerseits selbst den polizeilichen Notruf. Im Rahmen der kriminaltaktischen und polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte schließlich ein tatverdächtiger Abholer ausgemacht und festgenommen werden. Der dringend tatverdächtige 45-jährige serbische Staatsangehörige sitzt nun in Haft.

Am Nachmittag des 13. September 2024, gegen 15.30 Uhr, wurde bei Lenggries im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ein 84-Jähriger Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Der Herr hatte einen Anruf erhalten, dass seine Tochter einen Unfall gehabt hätte, sie nun in Untersuchungshaft säße, aber nach Leistung einer Kaution in Form von Bargeld oder anderen Wertgegenständen entlassen werden könne. Der Geschädigte erkannte seinerseits den Betrugsversuch und verständigte den polizeilichen Notruf.

Sofort eingeleitete kriminaltaktische und operative Maßnahmen führten, mit Hilfe des Geschädigten, der die Betrüger weiter am Telefon hielt, schließlich zur Festnahme des sogenannten Geldabholers, eines 45-jährigen serbischen Staatsangehörigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde dieser nach richterlichem Erlass eines Untersuchungshaftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Die Polizei warnt weiterhin eindringlich und gibt Verhaltenstipps: