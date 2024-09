STEGAURACH, LKR. BAMBERG. Anlässlich des Schuljahresbeginns 2024 fand am Donnerstagmorgen, 12. September 2024, an der Grund- und Mittelschule Altenburgblick-Stegaurach die Veranstaltung „Sicher zur Schule – sicher nach Hause“ statt. Auf Einladung des Schulamtes Bamberg kamen zahlreiche Vertreter aus Politik, Schule, Gemeinde und Polizei zusammen, um gemeinsam ein Zeichen für mehr Sicherheit auf dem Schulweg zu setzen.

In den Grußworten betonte Regierungspräsident Florian Luderschmid die Bedeutung von sicheren Schulwegen und warnte besonders vor den Risiken der sogenannten „Elterntaxis“. Diese können nicht nur die Verkehrssituation an Schulen verschärfen, sondern auch zusätzliche Gefahren für die Kinder schaffen. Luderschmid appellierte an die Eltern, ihre Kinder auf alternativen Wegen zur Schule zu bringen. Insbesondere der Weg zu Fuß könne die körperliche Bewegung und Selbstständigkeit der Kinder fördern.

Schulleiter Claudio Pütz hob die enge Zusammenarbeit der Schule mit der Gemeinde, der Polizei und weiteren Unterstützern hervor, die gemeinsam für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler im Straßenverkehr sorgen. Besonders erfreulich war seine Ankündigung, dass ab dem Schuljahr 2024/25 an der Schule ein „Radlführerschein“ eingeführt wird, der die Schülerinnen und Schüler gezielt auf den sicheren Umgang mit dem Fahrrad im Straßenverkehr vorbereiten soll.

Der stellvertretende Landrat des Landkreises Bamberg, Bruno Kellner, unterstrich die gemeinsamen Bemühungen aller Beteiligten und der Bürger der Stadt und des Landkreises Bamberg, das Bewusstsein für den Schulweg und den Schulstart zu schärfen und so die Verkehrssicherheit für alle zu erhöhen.

Thilo Wagner, Erster Bürgermeister der Gemeinde Stegaurach, betonte als Sachaufwandsträger die Bedeutung von sichtbarer Präventionsarbeit. Hierzu wurden an markanten Stellen Banner aufgestellt, die die Verkehrsteilnehmer sensibilisieren sollen, besonders in den ersten Schulwochen umsichtig und aufmerksam zu fahren.

Polizeivizepräsident Ulrich Rothdauscher richtete seine Worte direkt an die Schülerinnen und Schüler. Er lud sie ein, gemeinsam mit Lehrern und Eltern die Filme „Wally und Rob – im Straßenverkehr TOP!“ anzusehen. Dieses Projekt der Polizei Oberfranken vermittelt den Kindern auf unterhaltsame Weise die wichtigsten Verhaltensweisen im Straßenverkehr. Die Filme sind über YouTube abrufbar.

Nach den Grußworten übergaben Vertreterinnen und Vertreter der Kreisverkehrswacht Bamberg, der AOK Bayern sowie die Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Alexander Hermann und Tanja Düring, die beliebten Sicherheitstrapeze direkt an die Erstklässlerinnen und Erstklässler. Die leuchtenden Dreiecke sollen die Kinder auf ihrem Schulweg besser sichtbar machen und ihre Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen.

Appell der Polizei Oberfranken

Die Polizei Oberfranken bittet alle Verkehrsteilnehmer gerade in den ersten Schulwochen besonders auf die jungen Schülerinnen und Schüler im Straßenverkehr zu achten. Fahren Sie im Bereich von Schulen besonders aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit. Lassen Sie Ihre Kinder nicht in Halteverbotsbereichen aussteigen. Verzichten Sie nach Möglichkeit auf „Elterntaxis“. Bringen Sie Ihre Kinder nicht mit dem Auto direkt bis vor die Schule, sondern nutzen Sie geeignete, umliegende Parkflächen. Begleiten Sie Ihre Kinder alternativ zu Fuß oder ermutigen Sie sie, den Schulweg selbst oder mit Freunden zu gehen. Das fördert nicht nur ihre Selbstständigkeit, sondern sorgt auch dafür, dass sie sich vor dem Unterricht ausreichend bewegen und ihren Kreislauf in Schwung bringen.

In den nächsten Tagen werden Sie an vielen Schulen vermehrt unsere Kolleginnen und Kollegen der Polizei Oberfranken im Einsatz sehen. Sie sind vor Ort, um unter anderem den Verkehr zu überwachen, die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten und für ein geregeltes Miteinander auf den Schulwegen zu sorgen. Unterstützt werden sie dabei von engagierten Schulweghelferinnen und Schulweghelfern sowie Schülerlotsinnen und Schülerlotsen. Sie sorgen dafür, dass die Kinder sicher die Straße überqueren und unterstützen die Jüngsten bei ihren ersten Wegen zur Schule. Die Arbeit dieser ehrenamtlichen Helfer ist ein besonders wertvoller Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass alle Kinder in Oberfranken sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.