REGENSBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum in der Regensburger Stadtmitte. Die Täter flüchteten mit Schmuck im Wert von über hunderttausend Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.

Am Freitagmorgen, 13. September, mussten Mitarbeiter eines Geschäfts für Goldschmuck in einem Regensburger Einkaufszentrum feststellen, dass über Nacht Einbrecher in den Laden eingedrungen waren. Die bisher noch unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum und entwendeten dort hochpreisige Schmuckstücke. Man geht derzeit von einem Beuteschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich aus.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Spurensicherung am Tatort und die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Nähe der Friedensstraße in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.