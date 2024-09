SCHWABACH. (960) Der Brand einer Küche in einem Kindergarten in Schwabach führte am Freitagmittag (13.09.2024) zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.



Gegen 11:30 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Küchenbrand in einem Kindergarten in der Alexanderstraße alarmiert.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung im 1. Obergeschoss des Kindergartens feststellen. Das Feuer wurde schließlich in der Küche lokalisiert und durch die Kräfte der Feuerwehr Schwabach abgelöscht.

Durch den Brand wurde die gesamte Küche im 1. Obergeschoss zerstört. Die oberen Stockwerke wurden durch den Rauch derart kontaminiert, dass dieser bis auf Weiteres nicht mehr genutzt werden kann. Der Schaden dürfte sich im hohen fünfstelligen Bereich befinden.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich 36 Kinder und fünf Betreuer im Kindergarten.

Die Kinder wurden sofort bei Feststellung des Brandes durch die Erzieher in Sicherheit gebracht. Durch das schnelle Handeln wurde glücklicherweise niemand verletzt. Anschließend kamen die Kinder zunächst in einer gegenüberliegenden Einrichtung unter und wurden von dort aus ihren Eltern übergeben.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung zur Feststellung der Brandursache übernommen. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach löste mutmaßlich die Benutzung eines Küchengeräts das Feuer aus.



Erstellt durch: Maximilian Semlinger