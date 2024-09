Raubdelikt an Grillplatz - Kripo bittet um Mithilfe - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Bereits am Dienstag, den 20. August, haben Unbekannte einen Mann unter einem Vorwand zu einem Freizeitgelände gelockt, um anschließend Geld von ihm zu fordern. Dabei waren die Täter mit ihrem Opfer auch im Ortsgebiet von Schweinheim unterwegs. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise.

Tatgeschehen zwischen Grillplatz und Bankfilialen

Dem Sachstand nach hatte sich der 45-Jährige über eine Kontakt-App mit einer ihm bis dahin unbekannten Person an dem Grillplatz in der Ebersbacher Straße verabredet. Als der Mann gegen 23:45 Uhr dort angekommen war, traten insgesamt fünf ihm unbekannte junge Männer entgegen. Unter Vorhalt einer echt aussehenden Pistole brachten sie den 45-Jährigen schließlich dazu, Geld von einem Bankautomaten abzuheben und es ihnen zu überlassen. Bei der Tat wurde der Bedrohte auch geschlagen und leicht im Gesicht verletzt.

Die Täter zwangen den 45-Jährigen dem Ermittlungsstand nach mit seinem weißen Audi Q3 zunächst vom Grillplatz zur Raiffeisenbankfiliale in der Hensbachstraße zu fahren. Anschließend ist die Gruppe zur Sparkassenfiliale in der Altholstraße gelaufen. Dabei begleiteten zwei der Täter den Mann. Der Rest ist an dem Freizeitgelände zurückgeblieben.

Nach dem Aufenthalt bei den Banken ließen sich die beiden begleitenden Täter wieder in Richtung des Grillplatzes fahren, wo sie wenige hundert Meter davor ausgestiegen und zu Fuß davongelaufen sind.

Die Personen der fünfköpfigen Gruppe konnten bislang lediglich als männlich und jugendlich beschrieben werden.

Fahndung in der Nacht - Kriminalpolizei ermittelt

Nachdem der 45-Jährige die Gelegenheit hatte, sich bei der Polizei zu melden, leitete die Polizei Aschaffenburg sofort eine umfangreiche Fahndung mit einer Vielzahl an Streifen nach den Tätern ein. Die fünf Personen sind mit dem Bargeld in Höhe mehrerer hundert Euro noch immer flüchtig. Der Rettungsdienst hat den Überfallenen mit seinen leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Klinik konnte der Mann am gleichen Tag wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hatte noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei wurden auch bereits zahlreiche Spuren gesichert. Die Beamten wenden sich im Zuge ihrer bereits akribisch geführten Untersuchungen nun an die Bevölkerung.

Die Ermittler fragen daher gezielt:

Wer hat zur Tatzeit, aber möglicherweise auch kurze Zeit davor, Personen an dem Grillplatz gesehen?

Wem sind die handelnden Personen im Ortsbereich, gegebenenfalls an den Bankfilialen, aufgefallen?

Wer hat den weißen Audi Q3 in dem Zeitraum wahrgenommen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in ein Wohnanwesen eingestiegen und im Anschluss mit ihrer Tatbeute geflüchtet. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße zwischen Sonntag, 11:30 Uhr, und Montag, 10:30 Uhr, ereignet. Die unbekannten Täter sind über eine Kellertür gewaltsam in das Haus eingestiegen und entwendeten Schmuck.

Die Polizei hat nach Bekanntwerden der Tat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer konnte im genannten Zeitraum in der Breslauer Straße ortsfremde Personen feststellen?

Wer konnte in dem Bereich ein verdächtiges Fahrzeug feststellen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Einbruch in Getränkemarkt - Bargeld und Zigaretten entwendet

ASCHAFFENBURG / DAMM. Im Laufe des Wochenendes sind Unbekannte in einen Getränkemarkt eingedrungen und haben Geld sowie Tabakwaren entwendet. Die Polizei Aschaffenburg prüft dabei auch einen Zusammenhang ähnlichen Taten.

Dem Sachstand nach haben sich bislang Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Montag, 07:45 Uhr, über die Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten im Schwalbenrainweg verschafft. Dort durchsuchten die Einbrecher den Markt und entwendeten schließlich Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags sowie Zigaretten.

Nachdem der Einbruch der Polizei gemeldet wurde, haben die Beamten der Aschaffenburger Polizei unmittelbar die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge dessen prüfen die Polizisten auch einen möglichen Zusammenhang zu ähnlich gelagerten Fällen, bei denen Unbekannte in der vergangenen Woche ebenfalls in Betriebe in Mainaschaff und Kleinostheim eingedrungen und mit Geld geflüchtet sind.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Bei Betriebsunfall - 37-Jähriger lebensgefährlich verletzt

FAULBACH, LKR. MILTENBERG. Nach einem Betriebsunfall auf einer Baustelle am Montagnachmittag wurde ein 37-Jähriger mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 16:40 Uhr ging die Mitteilung über den Betriebsunfall in der Straße „Am Sportplatz“ bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Dem aktuellen Sachstand nach, fiel ein 37-Jähriger bei Arbeiten auf einem Dach etwa drei Meter in die Tiefe. Hierbei wurde der Mann lebensgefährlich verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang - wie in solchen Fällen üblich - aufgenommen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 06:00 Uhr, und Sonntag, 17:00 Uhr, wurde der Balkon eines Hauses in der Jakob-Groß-Straße angefahren. Das Geländer, das an die Hofeinfahrt angrenzt, wurde mutmaßlich von einem größeren Transporter beim Rangieren beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.