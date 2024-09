HOHENFELS. LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Am Samstagnachmittag entblößte sich ein noch unbekannter Mann in der Nähe von Hohenfels vor drei Kindern. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und fahndet nach dem Täter.

Am Samstag, 7. September, befuhr ein unbekannter Mann gegen 13:45 Uhr mit einem E-Scooter die Staatsstraße 2234 in der Nähe von Hohenfels. An der Abzweigung der Regenbogenstraße nach Grossbissendorf erblickte er drei Jungen, im Alter von 12 Jahren, und blieb in deren Nähe stehen. Dort entblößte er sich vor den Jungen und verließ die Örtlichkeit anschließend wieder.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat nun wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Kindern die Ermittlungen übernommen und fahndet nach dem Mann.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 1,70 m groß

kräftige Statur

blonde Haare

Kinnbart

schwarzer Pullover mit Kapuze

schwarze Jogginghose

grüne Schuhe

E-Scooter ohne Kennzeichen

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu der Identität des Mannes geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.