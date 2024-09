NÜRNBERG. (942) Am Donnerstagabend (05.09.2024) verursachte ein verwirrter Mann einen Polizeieinsatz in der Nürnberger Südstadt. Der 60-Jährige musste in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden.



Gegen 18:30 Uhr teilten Anwohner mit, dass sich ein Mann mit einer Schußwaffe auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Gabelsbergerstraße befinden soll. Zudem soll der Mann mit der Waffe auf die Straße zielen.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sperrten daraufhin den Bereich des Mehrfamilienhauses großräumig ab. Alarmierte Beamte des Unterstützungskommandos (USK) nahmen den Mann, welcher sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, gegen 19:15 Uhr in der Wohnung widerstandslos fest.

Hierbei fanden die Beamten eine Schreckschusspistole sowie dazu gehörige Platzpatronen auf und stellten die Gegenstände sicher.

Personen kamen während des Einsatzes nicht zu Schaden. Der Mann musste im weiteren Verlauf in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl