WÜRZBURG/ LINDLEINSMÜHLE. Am Mittwochmittag ging ein Unbekannter eine 83-jährige Frau an und entriss ihr dabei ein Armband. Nach dem Angriff flüchtete der Mann unerkannt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 11:45 Uhr ist die 83-Jährige an der Bushaltestelle "Frankenstraße Nord" aus einem Linienbus ausgestiegen und anschließend zu einem etwa 150 Meter entfernten Haus in der Frankenstraße gelaufen. Dem Sachstand nach wurde sie dort vor der Haustür von einem bislang Unbekannten angesprochen. Der Mann ging die Seniorin in der Folge körperlich an und entriss ihr dabei ein Goldarmband. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Frau erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Versorgung in einem Krankenhaus konnte sie wieder entlassen werden.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

circa 50 Jahre alt

170 cm groß

kräftige Statur

trug ein graues T-Shirt und eine graue Jogginghose

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen bezüglich des Raubes übernommen und wendet sich in diesem Zusammenhang mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat am Montag, zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr, eine Person im Bereich der Frankenstraße festgestellt, die auf die Personenbeschreibung passt?

Wer hat in diesem Zeitraum sonst Personen im Bereich der Frankenstraße gesehen, die sich verdächtig verhalten haben?

Wer hat etwas von dem Angriff auf die Seniorin mitbekommen?

Wer kann sonst Sachdienliches zur Aufklärung der Tat beitragen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu wenden.