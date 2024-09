SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT. Zu einem schweren Betriebsunfall ist es am Freitagmittag in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb gekommen. Ein 31-jähriger Arbeiter kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm die Kripo Schweinfurt in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeaufsichtsamt.



Aus bislang unbekannter Ursache kam es gegen 13:55 Uhr zu einem Betriebsunfall mit einer Produktionsmaschine der Firma in der Hauptstraße. Dem Sachstand nach geriet der 31-Jährige in die Maschine und wurde mit dem Kopf eingeklemmt. Die Kollegen des Mannes griffen sofort zu einem Winkelschleifer und befreiten den bereits leblosen Arbeiter aus der Produktionsanlage. Ein als Ersthelfer ausgebildeter Mitarbeiter begann unverzüglich mit Reanimationsmaßnahmen, die der alarmierte Rettungsdienst fortsetzte. Gemeinsam mit einem Notarzt konnten schließlich die Vitalfunktionen wieder hergestellt werden. Anschließend kam der lebensgefährlich Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.



Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kripo Schweinfurt in Abstimmung mit dem Gewerbeaufsichtsamt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.