PFRONTEN. Zu einem Verkehrsunfall mit 4 Verletzten und 2 Pkw kam es am Sonntagnachmittag in Pfronten. Eine 31-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw von Österreich kommend die Achtalstraße in Richtung Pfronten. Ihr entgegen kam wiederum ein 73-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw. Aus bislang ungeklärtem Grund geriet die 31-Jährige kurz vor der Kreuzung Kienbergstraße/Gschönweg plötzlich auf die Gegenfahrbahn, der 73-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen in fünfstelliger Höhe. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ebenfalls die 63-jährige Beifahrerin des 73-Jährigen. Der 34-jährige Ehemann der Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der 73-jährige Fahrzeugführer ebenfalls. Die Achtalstraße war für 1,5 Stunden voll gesperrt. Beide Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt und die Straße von Betriebsstoffen gereinigt. Im Einsatz waren 3 Rettungswägen, 1 Notarztwagen, 2 Polizeifahrzeuge, sowie die FFW Pfronten-Dorf mit 15 Einsatzkräften.

(PI Füssen)