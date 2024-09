1970 – Ohne Licht und Führerschein unterwegs

Lechhausen – Am Samstag (31.08.2024) war ein 30-Jähriger mit seinem Auto ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Gegen 21.45 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Hyundai auf, der trotz Dunkelheit ohne Licht in der Frauenhoferstraße unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 30-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Fahrt war somit beendet. Um weitere Fahrten vorerst zu verhindern, stellten die Beamten den Autoschlüssel vorerst sicher.

Der Mann muss mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

1971 – Gesundheitliches Problem: Verkehrsunfall in Parkhaus

Innenstadt – Am Freitag (30.08.2024) verlor eine 34-jährige Autofahrerin in einem Parkhaus die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei erfasste das Fahrzeug einen Mann und stieß gegen Gebäudeteile. Mehrere Personen wurden verletzt.

Gegen 13.30 Uhr war die 34-Jährige mit ihrem Auto im Parkhaus der City-Galerie unterwegs. Offenbar verlor sie unvermittelt das Bewusstsein und somit auch die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei erfasste ihr Auto einen 27-jährigen Fußgänger. Das Fahrzeug stieß anschließend gegen die gläserne Fassade und kam im Bereich des Aufzugs zum Stehen.

Der 27-Jährige erlitt eine Beinfraktur. Die 34-Jährige wurde leicht verletzt, ebenso drei weitere Personen, welche sich im Auto der Frau befanden. Drei der insgesamt fünf Verletzten wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt.

Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Ein geparktes Fahrzeug wurde durch herumfliegende Teile leicht beschädigt. Am Auto der 34-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Unfalls und ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.

1972 – Ladendiebin sorgt für Wirbel

Innenstadt – Am Samstag (31.08.2024) führte ein Ladendiebstahl zwischenzeitlich zu Aufregung. Die Polizei nahm schließlich eine 22-Jährige fest.

Gegen 19.00 Uhr fiel Mitarbeiterinnen eines Bekleidungsgeschäfts am Willy-Brand-Platz eine Frau auf. Diese verließ mit mehreren Waren und ohne zu bezahlen das Geschäft, wobei die akustische Diebstahlssicherung auslöste. Die Frau flüchtete und wurde durch die Mitarbeiterinnen sowie einen weiteren Zeugen des Vorfalls nach wenigen Metern gestoppt und festgehalten. Dabei wehrte sich die 22-Jährige massiv. Eine Polizeibeamtin, die dort in ihrer Freizeit zufällig unterwegs war, gab sich als solche zu erkennen und griff ebenfalls ein.

Auf den Vorfall wurde auch eine 28-jährige Passantin aufmerksam. Sie schritt ebenfalls ein, kam aber der vermeintlichen Ladendiebin zur Hilfe. Dabei schlug sie den Zeugen sowie die Polizeibeamtin.

Eine Polizeistreife klärte schließlich die Situation. Die Beamten nahmen die 22-Jährige fest und brachten diese für weitere Maßnahmen auf eine Polizeidienststelle. Gegen sie wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Ebenso muss die 28-jährige Frau auf Grund ihres Verhaltens mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

1973 – Ermittlungserfolge nach Unfallflucht

Lechhausen – Am heutigen Sonntag ereignete sich ein Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete. Eine Fahndung der Polizei führte schließlich zum Erfolg.

Gegen 0.30 Uhr wurden Anwohner in der Zusamstaße durch einen lauten Knall auf einen Verkehrsunfall aufmerksam. Ein Auto stieß gegen ein geparktes Fahrzeug und flüchtete anschließend. Die Polizei wurde alarmiert. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung fiel einer Polizeistreife im näheren Umfeld ein beschädigtes Auto auf. Der Schaden an diesem Auto stand augenscheinlich in Zusammenhang mit dem Unfall in der Zusamstraße. Die weitere Abklärung erhärtete den ersten Verdacht. Beim vermeintlichen Unfallverursacher handelte es sich um einen 24-jährigen Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Er musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Außerdem beschlagnahmten die Beamten dessen Führerschein. Sollte die Blutprobe den Wert des Atemalkoholtests bestätigten, ist nämlich der Entzug der Fahrerlaubnis wahrscheinlich. Auch der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Gegen den 24-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols ermittelt.

Pfersee – Am Samstag (31.08.2024) kam es zu einem Unfall in der Christian-Dierig-Straße. Die vermeintliche Unfallverursacherin flüchtete. Mit Hilfe einer aufmerksamen Zeugin ermittelte die Polizei bereits nach kurzer Zeit das flüchtige Unfallauto.

Gegen 13.45 Uhr touchierte ein Mercedes beim Ausparken auf einem Supermarkt-Parkplatz einen geparkten BMW. Anschließend fuhr der Mercedes davon. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall, merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die Beamten konnten den Mercedes schnell ausfindig machen und die mutmaßliche Fahrerin bei ihrer Wohnung antreffen. Dabei stellten die Beamten eindeutige Unfallspuren an ihrem Fahrzeug fest. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt.

Gegen die Frau wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort (kurz: Unfallflucht) ermittelt.

1974 – Bei Verkehrsunfall verletzt

Lechhausen – Am Freitagabend (30.08.2024) kam es in der Südtiroler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Gegen 17.30 Uhr wollte ein 41-Jähriger mit seinem Auto von einem Grundstück auf die Südtiroler Straße fahren. Dabei übersah er offenbar eine 26-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg unterwegs war und sich gerade auf Höhe des Grundstücks befand.

Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich unter anderem am Arm. Am Auto und Fahrrad entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 41-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

1975 – Joint neben Familie geraucht

Innenstadt – Am Samstag (31.08.2024) konsumierte ein 18-Jähriger direkt neben einer Familie Cannabis. Polizeibeamte griffen umgehend ein.

Gegen 21.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 18-Jähriger auf. Er befand sich im Eingangsbereich des Plärrers und rauchte dort ganz offensichtlich einen Joint. Dabei stand direkt neben ihm eine Familie mit zwei Kindern. Die Beamten sprachen den jungen Mann auf sein Verhalten an. Dabei zeigte sich dieser uneinsichtig und unkooperativ. Schließlich musste dem 18-Jährigen ein Platzverweis für den betreffenden Bereich erteilt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt.

1976 – Randale in der Gemüseabteilung

Göggingen – Am Freitag (30.08.2024) randalierte ein 31-Jähriger in einem Supermarkt. Später griff er noch Polizisten an und verletzte diese.

Gegen 15.45 Uhr verhielt sich der Mann in der Gemüseabteilung eines Supermarktes in der Reichenberger Straße sehr aggressiv und beschädigte dort unter anderem eine Waage. Danach flüchtete er aus dem Markt. Die Polizei wurde alarmiert und konnte einen 31-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Die Beamten suchten den Mann an seiner Wohnadresse auf und sprachen ihn auf sein Verhalten im Supermarkt an. Der Mann reagierte derart aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Er trat nach den Beamten und leistete erheblichen Widerstand. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Außerdem wurde die Uniform einer Beamtin beschädigt.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und musste auf Grund seines Verhaltens schließlich in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht werden. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

1977 – Betrunken und unter Drogen unterwegs

Lechhausen – Am Freitag (30.08.2024) wurde einem 18-Jährigen dessen Smartphone zum Verhängnis. Er missachte jedoch gleich mehrere Vorschriften.

Einer Polizeistreife fiel gegen 22.00 Uhr ein E-Scooter-Fahrer in der Pankratiusstraße auf, weil er während der Fahrt ein Smartphone benutzte. Die Beamten hielten den Mann an und stellten bei der Verkehrskontrolle fest, dass er alkoholisiert war. Aber damit nicht genug, denn der 18-Jährige zeigte zudem drogentypisches Verhalten. Die Fahrt war somit beendet und der Mann musste auf einer Polizeidienststelle eine Blutprobe abgeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Firnhaberau – Am Freitag (30.08.2024) kontrollierte eine Polizeistreife einen Radfahrer. Dieser war erheblich betrunken unterwegs.

Gegen 19.40 Uhr war der 53-Jährige auf seinem Fahrrad in der Albrecht-Dürer-Straße unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann, der augenscheinlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Mann musste folglich eine Blutprobe abgeben und muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

1978 – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Oberhausen – Am Ende der letzten Woche flüchtete ein bislang Unbekannter, nachdem er einen Verkehrsunfall verursachte.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (29./30.08.2024) touchierte ein bislang Unbekannter einen Peugeot, der im Meierweg (Höhe Hausnummer 10) geparkt stand. Dadurch wurde die Fahrertüre eingedellt und der Lack verkratzt. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.