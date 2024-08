PP SCHWABEN SÜD/WEST. In der Zeit von 03. September bis 08. September 2024 findet die „European Bike Week“ statt. Vor dem Hintergrund dieses mehrtägigen Motorradtreffens führt die Verkehrspolizei Günzburg eine Großkontrolle durch. Die Schwerpunkte der Kontrollen liegen insbesondere im Bereich der technischen Veränderungen an Motorrädern und der Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmer. Neben der Kontrollgruppe Motorrad des PP Schwaben Süd/West nehmen auch Beamtinnen und Beamte der Fahndungs- und Kontrollgruppe sowie des Schwerverkehrstrupps der VPI Günzburg an der Kontrolle teil. Neben der schwerpunktmäßigen Kontrolle von Zweirädern konzentrieren sich die Einsatzkräfte ganzheitlich im Sinne der Sicherheit des Straßenverkehrs auf alle Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer.

Das PP Schwaben Süd/West lädt Medienvertreter herzlich zu einer Begleitung der Kontrollaktion ein.

Wo? Landkreis Günzburg

Wann? 01.09.2024 von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Für nähere Informationen und eine Teilnahme an der Kontrollstelle bitten wir bis 30.09.2024, 12:00 Uhr um vorherige Anmeldung unter der E-Mail:

pp-sws.presse@polizei.bayern.de

Parkplätze sind vor Ort ausreichend vorhanden. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87437 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).