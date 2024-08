OSTERHOFEN, LKR. DEGGENDORF. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, der örtlichen Feuerwehren sowie der Wasserwacht haben seit Mittwoch, 28.08.2024 nach einem Vermissten gesucht.

Wie der Polizeiinspektion Plattling am Mittwoch, 28.08.2024 gemeldet wurde, war der 94-Jährige seit Dienstag, 27.08.2024, ca. 17.00 Uhr von zuhause aus abgängig. Umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einsatzleitung der Polizeiinspektion Plattling, an der neben den örtlichen Feuerwehren und der Wasserwacht auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Personensuchhund der Polizei beteiligt waren, verliefen zunächst ergebnislos.

Am Mittwoch, 28.08.2024, wurde der Vermisste schließlich am frühen Nachmittag leblos in einem Gewässer bei Rossfelden aufgefunden.

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf hat zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing die Ermittlungen übernommen. Gegenwärtig liegen keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung vor, ein Unglücksfall kann nicht ausgeschlossen werden.

Veröffentlicht: 28.08.2024, 15.20 Uhr