SCHWARZENBACH A.D. SAALE, LKR. HOF. Am frühen Montagabend mussten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Großbrand im Hochwaldgebiet bei Hallerstein ausrücken. Vermutlich ausgelöst durch die Leitungswärme einer 380KV Freileitung konnte sich das Feuer punktuell auf einer Fläche von 600x100 Metern in nördlicher Richtung ausbreiten. Mehr als 150 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Hallerstein, Schwarzenbach a.d. Saale, Förmitz, Kirchenlamitz, Münchberg, Niederlamitz, Rehau, Hof und Marktleuthen sowie Kräfte des BRK und THW waren die ganze Nacht über im Einsatz um das Feuer in den Griff zu bekommen, und ein erneutes Entfachen der Glutnester zu verhindern. Auch in den frühen Morgenstunden des Dienstags gingen die Löscharbeiten mit Hilfe eines Hubschraubers und der Flughelferstaffel weiter. Die Arbeiten ziehen sich vermutlich noch über den gesamten Dienstagvormittag.