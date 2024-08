WEIDENBERG / WARMENSTEINACH, LKR. BAYREUTH. Am Freitag, 23.08.2024, trafen sich Polizeibeamte der Motorradkontrollgruppe Oberfranken und der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth zu einem gemeinsamen Einsatz im Fichtelgebirge.

Zum Start ins Wochenende am vergangenen Freitag führten die Motorradspezialisten der oberfränkischen Polizei wieder zahlreiche Kontrollen im Bayreuther Landkreis durch. Parallel zu einer Geschwindigkeitsmessung auf der Staatsstraße 2181 in der Nähe der Ortschaft Sophienthal errichteten die Beamten des Polizeipräsidiums Oberfranken eine feste Kontrollstelle am Ortseingang von Warmensteinach. Neben sogenannten Ausrüstungsverstößen, wie beispielsweise Manipulationen an Auspuffanlagen, sollten auch Verhaltensverstöße, wie Geschwindigkeitsübertretungen, überwacht werden.

Die eingesetzten Polizeibeamten entdeckten bei sechs Motorrädern und einem Pkw technische Veränderungen, unter anderem an den Auspuffanlagen oder an den Schweinwerfern, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die betroffenen Fahrer müssen in diesen Fällen mit einem Bußgeld sowie mit Punkten im Fahrerlaubnisregister des Kraftfahrtbundesamtes rechnen. Weiterhin wurden etwa 20 Verwarnungen wegen kleineren Verstößen ausgesprochen.

Bei der Geschwindigkeitsüberwachung im auf 60 km/h beschränkten Bereich der St2181 registrierten die Beamten 79 Verstöße. Der Spitzenreiter, ein Motorradfahrer, passierte die Messstelle mit 123 km/h. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Mit der Motorradkontrollgruppe tritt das Polizeipräsidium Oberfranken speziell an Motorradfahrende heran. Um der Zielgruppe auf Augenhöhe begegnen zu können, ist die Einheit selbst auf Polizeimotorrädern unterwegs und führt während der Biker-Saison vermehrt Kontrollen durch. Ihr vorrangiges Ziel ist es, die Motorradfahrenden im gegenseitigen Austausch für deren erhöhtes Unfallrisiko zu sensibilisieren.