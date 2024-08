SELB, LKR. WUNSIEDEL. In der Nacht auf Freitag drangen Unbekannte in ein Haus in Plößberg ein und suchten anschließend mit ihrer Beute das Weite. Die Kriminalpolizei Hof sucht Zeugen.

Gegen 7.15 Uhr bemerkte der 64-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Selber Gemeindeteil Plößberg, dass die unbekannten Einbrecher das Mobiliar in der Wohnung durchwühlt und Wertgegenstände in Höhe eines unteren vierstelligen Betrages erbeutet hatten.

Zeugen, die in der Zeit von Donnerstagnacht, 23 Uhr, bis Freitagfrüh, 7.15 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Plößberg gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.