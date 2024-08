VIERETH-TRUNSTADT, LKR. BAMBERG / BAMBERG. Mit einer dreisten Masche gelang es Betrügern am vergangenen Samstag einen VW Golf von einer 57-Jährigen zu erlangen. In einem weiteren Fall erbeuteten sie beinahe einen VW Tiguan von einem 62-Jährigen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die 57-jährige Dame aus Viereth-Trunstadt hatte ihren VW Golf online auf einer entsprechenden Verkaufsplattform inseriert. Am vergangenen Samstag meldeten sich Betrüger bei ihr und täuschten vor, das Auto zum Preis von 18.000 Euro kaufen zu wollen. Anschließend gaben sie an, das Geld per Echtzeitüberweisung gezahlt zu haben. Als Beweis schickten sie der Dame ein Foto des angeblichen Zahlungsbeleges. Die Täter beauftragten danach einen Abschleppdienst, der das Auto am Samstagabend inklusive Fahrzeugpapiere abholte. Am Montag bemerkte die 57-Jährige den Betrug, da noch immer kein Geld auf ihrem Konto eingegangen war.

Auch der 62-jährige Bamberger hatte seinen VW Tiguan im Wert von etwa 15.000 Euro auf einer online-Plattform zum Verkauf angeboten. Die Betrüger gingen hier mit derselben Masche vor. Das Auto wurde am Montagabend von einem Abschleppdienst abgeholt. Da es zu Unstimmigkeiten zwischen dem Fahrer des Abschleppdienstes und den betrügerischen Auftraggebern kam, brachte der Fahrer den VW Tiguan kurzerhand wieder zurück zu dem 62-Jährigen. Dieser erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei Oberfranken rät: