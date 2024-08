MARKTL, LKR. ALTÖTTING. Einen Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro richtete ein Feuer an, das am Donnerstagnachmittag, 22. August 2024, auf der Dachterrasse eines Schulgebäudes in Marktl ausgebrochen war. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache führt jetzt die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn.

Um kurz nach 17.00 Uhr brach am Donnerstag (22.08.2024) im Bereich der Dachterrasse eines Schulgebäudes in der Bruckbergstraße in Marktl ein Feuer aus. Zahlreiche Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus der Region rückten zur Brandbekämpfung an und ihnen gelang es auch rasch, die Flammen zu löschen und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Neben den Feuerwehren war auch der Rettungsdienst vor Ort und Streifenwagenbesatzungen der örtlich zuständigen Polizei Burghausen. Menschen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden an dem Gebäude der Berufsfachschule fällt mit etwa 100.000 Euro aber hoch aus. Die Feuerwehr musste in der darauffolgenden Nacht ein zweites Mal für Nachlöscharbeiten anrücken, offenbar hatten brennbare Stoffe noch geglimmt und erneut Feuer gefangen.

Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen durch die Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Burghausen übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) die Untersuchungen für die Kriminalpolizei. Fortgeführt werden die Ermittlungen von den Brandfahndern des Fachkommissariats 1 und den Spurensicherungsexperten des Fachkommissariats 7 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn. Sie sind am heutigen Tag hierzu am Brandort.

Aussagen zur Brandursache können derzeit noch keine getroffen werden. Die Ermittlungen hierzu stehen noch am Anfang und dauern in den kommenden Tagen an.

Zeugen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08631) 36730 bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.