COBURG. Am Donnerstagnachmittag kam es im Stadtteil Cortendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einer 54-jährigen Joggerin. Noch am Abend erlag die Frau ihren schweren Verletzungen. Die Polizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 14.45 Uhr befuhr der 71-jährige Mercedesfahrer die Rosenauer Straße in Richtung Cortendorfer Straße, als er nach rechts von der Straße abkam. In diesem Moment erfasste er eine auf dem Gehweg befindliche 54-jährige Joggerin, die durch den Zusammenprall mit dem Fahrzeug lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Noch am Abend erlag sie im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Die Ursache für den Verkehrsunfall ist weiterhin unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg unterstützt ein Sachverständiger die Beamten der Polizei Coburg bei der Klärung der Unfallursache.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.