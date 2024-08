Hoher Schaden bei Diebstahl von Baustelle - Wer hat etwas gesehen?

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag und Dienstag haben Unbekannte Kabel von einer Baustelle gestohlen und dabei einen hohen Sachschaden hinterlassen. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Täter müssen sich zwischen Montag, 15:00 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, an der Baustelle "An der Frühlingslust" zu schaffen gemacht haben. Dabei trennten die Diebe Kupferkabel im Wert von rund 20.000 Euro ab, die teilweise schon im Boden verlegt waren. In der Folge ist ein noch wesentlich höherer Sachschaden von schätzungsweise 100.000 Euro entstanden.

Möglicherweise wurde zum Abtransport des Diebesguts auch ein Fahrzeug verwendet.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/ 857-223 in Verbindung zu setzen

Zeuge beobachtet Fahrraddiebstahl - Täter festgenommen - Eigentümer gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein Passant hat am Dienstagabend goldrichtig gehandelt, als er einen aktuellen Diebstahl beobachtet hat. Die Polizei konnte den Dieb festnehmen. Nur der Eigentümer des Fahrrads ist noch unbekannt.

Der 18-Jährige konnte gegen 23:40 Uhr beobachten, wie ein 24-Jähriger gerade ein vor der City Galerie abgestelltes E-Bike an sich nahm und in Richtung Bahnhof davonlief. Der Zeuge reagierte absolut richtig und verständigte die Polizei. Beamte der ebenfalls hinzugezogenen Bundespolizei konnten den mutmaßlichen Fahrraddieb noch am Hauptbahnhof samt Diebesgut festnehmen. Der 24-Jährige war einem Vortest nach erheblich betrunken. Er hatte annähernd zwei Promille Alkohol im Blut.

Die Polizei Aschaffenburg hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Dieb eingeleitet und das grau-gelbe Pedelec der Marke "Conway" sichergestellt.

Der Eigentümer oder die Eigentümerin kann sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

SULZBACH, OT SODEN, LKR. MILTENBERG. An der Waldschutzhütte in der Sodentalstraße haben Unbekannte in der Zeit zwischen dem 12. August und dem 18. August Schmierereien angebracht. Die Gemeinde Sulzbach hat in diesem Zusammenhang auch festgestellt, dass dort auch unerlaubt Betonplatten entsorgt worden sind.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.