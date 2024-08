EGGOLSHEIM, LKR. FORCHHEIM. Im Fall der vermissten 33-Jährigen gibt es nun Hinweise auf mehrere Personen, die als Zeugen in Betracht kommen. Sie befanden sich am Nachmittag des 1. August in einem Waldstück bei Bammersdorf und Weilersbach.

Über hundert Hinweise erhielten die Ermittlerinnen und Ermittler der Sonderkommission bereits zum Verschwinden der 33-Jährigen. Sie gehen dabei jedem Hinweis detailliert nach.

Unter anderem ergaben sich Anhaltspunkte auf fünf Personen, die sich gegen 14 Uhr im Waldstück im Bereich Bammersdorf beziehungsweise Weilersbach aufhielten. Die drei Männer und zwei Frauen liefen augenscheinlich durch den Wald zum Forchheimer Annafest und trugen dabei eine Musikbox bei sich. Sie kommen als wichtige Zeugen in Betracht.

In diesem Zusammenhang wurde zudem eine Frau gesehen, die sich ebenfalls gegen 14 Uhr im genannten Waldstück mit ihrem Fahrrad - vermutlich E-Bike - befand. Sie wird als 40-50 Jahre alt beschrieben. Weitere Hinweise sind nicht vorhanden. Auch sie könnte den Ermittlern als Zeugin weiterhelfen.

Die genannten Personen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel. Nr. 0951/9129-999 zu melden.