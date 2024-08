DINKELSBÜHL. (878) Im Zeitraum von Dienstag bis Sonntag (13.-18.08.2024) feierten mehrere zehntausend Menschen friedlich im mittelfränkischen Dinkelsbühl (Lkrs. Ansbach) beim Musikfestival „Summer Breeze Open Air 2024“. Die Polizei Mittelfranken zieht Bilanz.

Auch in diesem Jahr besuchten ca. 45.000 Zuschauer das Metal-Festival in Dinkelsbühl. Die Einsatzkräfte der Polizei mussten nur in seltenen Fällen einschreiten.

An den beiden Anreisetagen (Dienstag und Mittwoch) waren zunächst umfangreiche Verkehrsmaßnahmen notwendig, um den starken Anreiseverkehr zu koordinieren und zu bewältigen.

Die Beamten der Festivalwache dokumentierten während des Festivals rund 90 Vorgänge. Bereits in der ersten Nacht verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu Zelten und nicht versperrten Fahrzeugen und suchten dort gezielt nach Bargeld. In diesem Zusammenhang wurden in der Nacht von Dienstag (13.08.2024) auf Mittwoch (14.08.2024) annähernd 30 Fälle angezeigt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15./16.08.2024) wurden rund 20 weitere gleichgelagerte Diebstähle gemeldet. Insgesamt beläuft sich der Entwendungsschaden auf über 10.000 Euro. Die Beamten nahmen entsprechende Strafanzeigen auf und führten Spurensicherungsmaßnahmen durch. In einem Fall gelang es, zwei Tatverdächtige (22 und 44 Jahre alt) festzunehmen, die sich unberechtigt in fremden Pavillons und Vorzelten aufgehalten hatten. Bei den Personen konnte kein Diebesgut gefunden werden, sie werden allerdings wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls zur Anzeige gebracht. Bei beiden Personen führte die Polizei eine erkennungsdienstliche Behandlung durch.

Im Zuge von Verkehrskontrollen zeigten die Einsatzkräfte einige wenige Verkehrsverstöße wie beispielsweise Fahrten und Alkohol- und Drogeneinfluss an und nahmen zwei Verkehrsunfälle auf. Ferner wurden eine sexuelle Belästigung sowie drei Körperverletzungsdelikte angezeigt. In allen vier Fällen sind die Tatverdächtigen bekannt.

Im Einsatz, der unter der Leitung der Polizeiinspektion Ansbach durchgeführt wurde, befanden sich neben zahlreichen Einsatzkräften der mittelfränkischen Polizei auch mehrere Einsatzeinheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

Erstellt durch: Michael Konrad