WERTACH. Am 15.08.2024 kam es gegen 15:45 Uhr an der Einmündung der St 2007 in die B310 in Wertach zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 77-jähriger Pkw-Fahrer bog an der Einmündung von Kranzegg kommend nach links in Richtung Grüntensee ab. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Der 61-jährige Unfallgegner sowie seine 58-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall mittelschwer verletzt. Sie wurde mit den Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Unfallverursacher sowie seine 76-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 55.000 Euro.

(VPI Kempten)