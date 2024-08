KELHEIM. Am Mittwoch, den 14.08.2024, gegen 22:45 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Kelheim die Staatsstraße 2233 von Kelheim in Fahrtrichtung Weltenburg.

Der 16-Jährige fuhr mit einem Audi Q7, zudem er sich unbefugt Zugang verschaffte. In der Kurve vor der Abzweigung zur Kreisstraße KEH 18 verlor der 16-Jährige aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über den Pkw. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab kollidierte mit einem Holzstoß. Der Fahrer war zudem erheblich alkoholisiert.

Mit im Auto befand sich am Beifahrersitz der ebenfalls 16-jähriger Freund des Fahrers. Dieser ist ebenfalls aus dem Landkreis Kelheim. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer kam bei dem Unfall ums Leben und verstarb noch an der Unfallstelle. An dem Pkw entstand Totalschaden. Die Staatsstraße 2233 war zwischen Kelheim und Weltenburg zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden vollgesperrt.

Gegen den 16-jährigen Fahrer wird nun wegen Fahrlässiger Tötung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol sowie Unbefugtem Benutzten eines Kraftfahrzeuges ermittelt.

Veröffentlicht am 16.08.2024, 07.22 Uhr