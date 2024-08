Polizeiaktion gegen Straßenkriminalität - Schwerpunkt Parkanlage

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Die Polizei Aschaffenburg hat mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Mittwochnachmittag eine konzertierte Aktion gegen Kleinkriminalität im öffentlichen Raum durchgeführt. Der Schwerpunkt des Einsatzes lag dabei auf der Bekämpfung von Betäubungsmitteldelikten in der innerstädtischen Grünanlage "Schöntal".

Hinweise und Erkenntnisse - Polizei nimmt Mitteilungen ernst

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg reagierte damit auf Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern und auch auf Erkenntnisse aus polizeilichen Kontrollen, bei denen wiederholt kleinere Mengen Rauschgift in dem Bereich des Parkgeländes aufgefunden wurden. Für die in der Folge geplante Kontrollaktion erhielt die Aschaffenburger Polizei Unterstützung von der Bereitschaftspolizei, die mit zahlreichen Kräften an dem Einsatz beteiligt war.

Durchsuchungen - Identitätsfeststellungen

Gegen 15:00 Uhr griffen die Ermittler zu, kontrollierten dabei insgesamt 22 Personen, stellten deren Identität fest und führten Durchsuchungen durch. In der Folge sind die Polizisten, die auch auf Diensthunde zurückgreifen konnten, auf Cannabis im dreistelligen Grammbereich sowie Feinwaagen und weitere Beweismittel gestoßen.

Insgesamt gehen die Ermittler dem aktuellen Sachstand nach bei Einzelpersonen von sogenanntem Ameisenhandel, also dem Verkauf von Kleinmengen an Betäubungsmitteln an einen unbestimmten Personenkreis, aus. Die Ermittlungen dazu dauern unterdessen an.

Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum weiter stärken - Dank an Bevölkerung

Dem Ziel, den öffentlichen Raum der Parkanlagen nicht nur objektiv, sondern auch spürbar für Anwohner und Passanten sicher zu gestalten, ist die Polizei Aschaffenburg nach Einschätzung des stellvertretenden Dienststellenleiters, Polizeidirektor Michael Dencinger, weiterhin nähergekommen.

Er wendet sich dabei auch an die Innenstadtbewohner: "Für das Vertrauen, das die Anwohnerinnen und Anwohner ihrer Aschaffenburger Polizei entgegenbringen, bedanken wir uns besonders. Das Zusammenspiel von Menschen, die hinschauen und einer konsequent agierenden Polizei ist aus unserer Sicht als Erfolg zu werten. Wir wollen handeln, bevor sich gravierende kriminelle Strukturen überhaupt erst entwickeln können."

Auch in Zukunft werden die Einsatzkräfte mit Kontroll- und Präsenzstreifen vor Ort und dabei auch jederzeit für Passanten ansprechbar sein.

Brand eines Fachwerkhauses - 65-jähriger Bewohner verletzt

MILTENBERG. Am Donnerstagmorgen ist in der Innenstadt ein Brand ausgebrochen. Die Kripo Aschaffenburg hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen.

Die Mitteilung über den Brand in der Staffelgasse ist gegen 05:45 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eingegangen. Zeitgleich mit der Polizei waren auch die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren aus Bürgstadt und Miltenberg schnell vor Ort und begann umgehend mit der Brandbekämpfung, sodass ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert werden konnte.

Im Zuge dessen konnte die Feuerwehr einen mit Verbrennungen verletzten 65-jährigen Bewohner aus dem Haus retten. Dieser kam nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst mit Verletzungen zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Das Feuer selbst war schnell unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten jedoch mehrere Stunden an.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch an Ort und Stelle die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe aufgenommen. Dem Sachstand nach ist davon auszugehen, dass unsachgemäßer Umgang mit einem Spirituskocher als Ursache für das Geschehen zugrunde liegt.

Nachbarn treiben Einbrecher in die Flucht - Kripo ermittelt - Zeugen gesucht

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochabend sind zwei Einbrecher in ein Wohnhaus eingedrungen. Ein Nachbar überraschte die Täter dabei, woraufhin diese flüchteten. Trotz groß angelegter Fahndung der Polizei entkamen die Beiden unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach verschafften sich die beiden Unbekannten gegen 23:00 Uhr Zugang zu dem Grundstück in der Kardinal-Döpfner-Straße und gelangten in das Haus. Die Bewohner waren währenddessen nicht anwesend. Die Täter befanden sich gegen 23:15 Uhr bereits wieder außerhalb des Gebäudes, als ein aufmerksamer Nachbar auf die Eindringlinge aufmerksam wurde und diese überraschte. Daraufhin flüchteten die Unbekannten in Richtung des Radwegs "Nonnenbach".

Der Zeuge reagierte richtig und informierten umgehend die Polizei. Beamte der Aschaffenburger Polizei und auch der umliegenden Dienststellen fahndeten nach den mutmaßlichen Einbrechern. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Trotz dieser sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Flüchtigen nicht mehr festgestellt werden.

Der Beuteschaden ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Laut Beschreibung war einer der Täter

etwa 170 cm groß

von normaler Statur

schätzungsweise 25 Jahre alt

hatte helle Haut

und trug neben einem oliv-grauen T-Shirt auch einen grauen Rucksack bei sich.

Von dem zweiten Eindringling liegt keine Beschreibung vor.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft dabei auch auf Hinweise möglicher Zeugen.

Wer insbesondere im Nachgang verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wir gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kripo Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch wurde ein geparkter Ford Transit angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug stand zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr vor einem Geschäft für Goldankauf in der Steingasse.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

FAULBACH, LKR. MILTENBERG. Im Laufe der vergangenen vier Wochen, zwischen dem 12. Juli und dem 14. August, sind Unbekannte in eine Hütte auf einem Gartengrundstück eingebrochen. Der Beuteschaden dürfte sich auf wenige hundert Euro belaufen. Das Grundstück liegt an der Kreisstraße MIL 37.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.