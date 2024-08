Kurze Abwesenheit - Gitarre weg - Wer hat etwas gesehen?

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagnachmittag hat ein Unbekannter eine kurzzeitig vergessene Gitarre gestohlen. Die Polizei Aschaffenburg hofft auf mögliche Augenzeugen.

Dem Sachstand nach ist der Eigentümer in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr unterwegs gewesen und hatte dabei vergessen, dass er das Instrument samt dazugehörigem Koffer im Hof des Wohnanwesens in der Industriestraße hatte stehen lassen. Bei seiner Rückkehr war die Gitarre bereits verschwunden.

Der Mann brachte den Diebstahl zur Anzeige bei der Polizei Aschaffenburg. Die Beamten suchen nun auch nach möglichen Zeugen, denen im relevanten Zeitraum und Bereich möglicherweise eine Person mit einem Gitarrenkoffer aufgefallen ist.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Wechselfallenbetrug in Supermarkt - Polizei ermittelt

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am Donnerstag haben zwei mutmaßliche Betrüger mit einem Wechseltrick Beute in einem Supermarkt gemacht. Die Polizei Alzenau ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Gegen 14:00 Uhr betraten die beiden Männer den Einkaufsmarkt in der Krotzenburger Straße und kauften Kleinigkeiten. Im Anschluss wollten Sie an der Kasse noch Geld wechseln. Sie erhielten in der Folge entsprechendes Wechselgeld, verwickelten die Beteiligten, darunter auch die wartenden anderen Kunden in ein Gespräch und verlangten den Geldschein schließlich zurück.

Durch die Ablenkung gelang es den Tätern zusätzlich das bereits herausgegebene Wechselgeld zu erbeuten, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Von den Männern liegt folgende Beschreibung vor:

Täter 1: 175 cm groß, etwa 45 Jahre, trug einen Bart

Täter 2: 175 cm groß, schätzungsweise 16 Jahre

Sowohl der ältere von beiden als auch der als jugendlich beschriebene Mann hatten eine normale Statur.

Das Fehlen des Geldes wurde erst später festgestellt. Die Polizei ermittelt seither und bittet nun mögliche Zeugen um Mithilfe.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 06023/944-0 bei der Polizeiinspektion Alzenau zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am Samstag wurde ein Mountainbike in der Seestraße am dortigen Badesee entwendet. Das mit einem Schloss gesicherte Rad wurde zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.