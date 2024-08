Einbruch in drei Einfamilienhäuser - Kripo sucht Zeugen

ASCHAFFEBURG / STRIETWALD. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in drei Wohnhäuser eingestiegen. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwei Einbrüche in Falkenweg und Meisenweg

Dem Sachstand nach sind die unbekannten Täter in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in zwei Einfamilienhäuser im Falkenweg und im Meisenweg eingestiegen. In einem der beiden Fälle konnten diese Fahrräder und Schmuck entwenden und unerkannt entkommen. Der Beuteschaden bei dem zweiten Einbruch ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Weiter versuchter Einbruch in Falkenweg

Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag versuchten, nach derzeitigen Erkenntnissen die gleichen Täter, in ein weiteres Haus im Falkenweg einzusteigen. Offenbar abgeschreckt durch die Videoüberwachung am Haus flüchteten die Täter, nachdem sie ein Fenster angegangen haben. Eine detaillierte Beschreibung der Männer liegt nicht vor.

Zeugen gesucht

In allen drei Fällen hat die Kripo die Ermittlungen übernommen und hofft hierbei vor allem auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen werden gebeten, sich unter 06021/857-1733 zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Streitigkeit auf Stadtfest - Unbeteiligte durch Pfefferspray getroffen

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag randalierte ein 45-Jähriger zunächst auf dem Stadtfest und ging einen Standbetreiber verbal an. Bei der anschließenden Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst wurden Passanten durch Pfefferspray getroffen. Die Alzenauer Polizei ermittelt.

Auseinandersetzung mit Sicherheitsdienst - Pfefferspray eingesetzt

Dem Sachstand nach begab sich der 45-Jährige an einen Verkaufsstand des Stadtfestes im Friedberger Gäßchen. Nachdem dem bereits deutlich alkoholisierten Mann keine weiteren Alkoholika verkaufte, begann dieser denn Verkäufer verbal anzugehen. Daraufhin wurde der Sicherheitsdienst verständigt. Bei der anschließenden Auseinandersetzung setzten die Sicherheitsmitarbeiter Pfefferspray gegen den 45-Jährigen ein. Hierbei wurden mehrere Unbeteiligte getroffen.

Strafverfahren gegen 45-Jährigen - Mögliche Geschädigte gesucht

Eine Streife der Alzenauer Polizei war schnell vor Ort und konnte alle Beteiligten feststellen. Ein bei dem 45-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an Familienangehörige übergeben.

Die Beamten ermitteln nun auf Grund einer Körperverletzung zum Nachteil des Sicherheitsdienstes.

Mögliche Geschädigte, die durch das Pfefferspray getroffen wurden, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag, zwischen 13:45 Uhr und 17:00 Uhr, wurde "Am Sportplatz" ein geparker weißer Daimler angefahren.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Freitag, 19:15 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, wurde an einer Baustelle in der Dalbergstraße eine Glasscheibe mutwillig zerstört.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 21:40 Uhr, und Freitag, 06:45 Uhr, sind Unbekannte gewaltsam in ein Büro am Campingplatz Mainparksee eingestiegen und haben einen Laptop sowie Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag, gegen 00:45 Uhr, wurde "Im Weidig" ein Getränkeautomat vor einem Waschcenter mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.