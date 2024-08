SALZWEG, LKR. PASSAU. Am frühen Nachmittag des 11.08.2024 ereignete sich auf der B12, Höhe Straßkirchen, ein Verkehrsunfall bei dem ein 71-Jähriger aus dem Stadtgebiet Passau tödlich verletzt wurde.

Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem Ford von Hutthurm kommend in Richtung Passau. Der 71-jährige fuhr mit seinem Skoda in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Ford-Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Infolge des Frontalzusammenstoßes wurde der 71-Jährige tödlich verletzt. Der Unfallverursacher selbst und seine 53-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der 62-jährige Ford Fahrer überholte laut Unfallzeugen bereits mehrfach rücksichtslos andere Fahrzeuge in der Kolonne auf der B12 von der Landesgrenze bis zur Unfallörtlichkeit / Höhe Straßkirchen. Auf Höhe Straßkirchen überholte der 62-Jährige trotz Gegenverkehr einen vor ihm bislang unbekannten Fahrzeugführer, scherte dabei aus und stieß danach frontal gegen den entgegenkommenden 71-jährigen Skoda Fahrer.

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Passau führt die Ermittlungen und sucht nach dem unbekannten Fahrzeugführer, welcher kurz vor dem Frontalzusammenstoß von dem Ford Fahrer noch überholt wurde. Zeugen, welche Angaben zu den riskanten Überholmanövern auf der Fahrtstrecke Landesgrenze in Richtung Straßkirchen machen können, werden ebenfalls gebeten sich unter der Telefonnr. 0851/9511-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Passau, Tel.: 0851/9511-0

Veröffentlicht am 12.08.2024, 10.18 Uhr