SALZWEG, LKR. PASSAU. Am frühen Nachmittag des 11.08.2024 ereignete sich auf der B12, Höhe Straßkirchen, ein Verkehrsunfall bei dem ein 71-Jähriger aus dem Stadtgebiet Passau tödlich verletzt wurde.

Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem Ford von Hutthurm kommend in Richtung Passau. Der 71-jährige fuhr mit seinem Skoda in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Ford-Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Infolge des Frontalzusammenstoßes wurde der 71-Jährige tödlich verletzt. Der Unfallverursacher selbst und seine 53-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 EUR. Zur Klärung der Unfallursache wurde, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft, ein Gutachter eingeschaltet.

Die B12 musste im Bereich der Unfallörtlichkeit für mehrere Stunden gesperrt werden. Zu Absicherung und Verkehrslenkung waren die Feuerwehren Straßkirchen, Leoprechting, Salzweg und Großthannensteig im Einsatz.

Veröffentlicht am 12.08.2024, 06.50 Uhr