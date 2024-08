HERSBRUCK. (855) Am heutigen Sonntagnachmittag (11.08.2024) verunglückte in Hartenstein (Lkrs. Nürnberger Land) ein Traktor mit Anhänger. Zahlreiche Personen, welche sich im Traktor bzw. auf der Ladefläche des Anhängers befanden, zogen sich zum Teil schwere bzw. lebensgefährliche Verletzungen zu.



Der Traktor mit Anhänger startete seine Fahrt gegen 15:45 Uhr am Sportplatz in Hartenstein. Auf dem Weg in Richtung des Ortskerns kam das Gespann auf einem leicht abschüssigen, unbefestigten Teerweg in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.

Der Traktor war zum Unfallzeitpunkt mit zwei Personen besetzt, auf dem Anhänger befanden sich nach derzeitigem Stand (18:45 Uhr) 13 Personen. Ersten Ermittlungen zu Folge war die Gruppe auf dem Weg zu einer benachbarten Kirchweih.

Durch den Unfall zog sich der Fahrer des Traktors (29) schwere Verletzungen zu. Der Beifahrer (26) erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Von den 13 Personen, welche sich auf dem Anhänger befanden, wurde eine junge Frau (18) ebenfalls schwer verletzt. Alle weiteren Personen zogen sich leichte Verletzungen zu.

Die drei schwer- bzw. lebensgefährlich Verletzten wurden mit jeweils einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. 10 weitere Personen wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst ebenfalls in Krankenhäuser gefahren.

Beamte der Polizeiinspektion Hersbruck nahmen den Unfall zur Stunde vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen.

An der Unfallstelle unterstützen ca. 40 Kräfte des Rettungsdienstes, ein Notfallseelsorger war ebenfalls vor Ort. Zudem waren Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Enzendorf, Grünreuth, Velden, Hartenstein und Vorra eingesetzt.



Erstellt durch: Janine Mendel