VELDEN. (851) Am Samstagvormittag (10.08.2024) geriet ein Anwesen in Velden (Landkreis Nürnberger Land) in Brand. Es entstand Sachschaden im hohen 6-stelligen Bereich.



Gegen 10:30 Uhr bemerkten Zeugen starke Rauchentwicklung über Velden und verständigten den Notruf.

Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr standen sowohl ein Wohnhaus (Fachwerkhaus) sowie die angrenzende Scheune und eine Maschinenhalle in Vollbrand.

Zahlreiche Kräfte der umliegenden freiwilligen Feuerwehren waren über Stunden mit der Löschung des Brandes beschäftigt. Der Bewohner des Hauses war bei Ausbruch des Feuers nicht zu Hause, weshalb niemand verletzt wurde.

Der entstandene Sachschaden dürfte im hohen 6-stelligen Bereich liegen.

Die Ermittlungen zur derzeit noch unbekannten Brandursache hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Schwabach übernommen.



Erstellt durch: Janine Mendel