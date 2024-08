KARLSTEIN AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen wurden am Freitagmorgen zwei Personen tödlich verletzt. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach war mit der Unfallaufnahme betraut und hofft zur Klärung des Unfallhergangs auf Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war ein 63-Jähriger gegen 08:15 Uhr mit einem Wohnmobil des Modells VW Crafter auf der A45 in Fahrtrichtung Aschaffenburg unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Karlstein am Main fuhr er aus noch ungeklärten Gründen auf einen auf dem Standstreifen befindlichen Kia auf. Dessen 55-jähriger Fahrer und seine 57-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Beide wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Auto befreit. Trotz eingeleiteter medizinischer Sofortmaßnahmen erlag das Ehepaar noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Der 63-jährige Unfallverursacher und seine 64-jährige Beifahrerin erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Aschaffenburg für knapp vier Stunden komplett gesperrt. Auch ein Staatsanwalt aus Aschaffenburg war an der Unfallstelle. Dieser ordnete zur Klärung des genauen Unfallhergangs die Hinzuziehung eines Sachverständigen an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen zur genannten Zeit ein silberner Kleinwagen oder grauer VW Crafter aufgefallen war, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.