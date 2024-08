KEMPTEN. Am späten Mittwochabend griff ein 23-Jähriger mehrere Personen auf einem Tankstellengelände an. Die Kriminalpolizeistation Kaufbeuren hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes übernommen. Der Tatverdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Am späten Mittwochabend, den 07.08.2024, kam es zu einem Streit zwischen einem 23-jährigen Mann und einer fünfköpfigen Gruppe mit Jugendlichen auf einem Tankstellengelände am Schuhmachering in Kempten. Im Verlauf des Streits griff der 23-Jährige dann Personen aus der Gruppe körperlich an. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden dabei zwei Personen leicht verletzt. Die 25-jährige Tankstellenmitarbeiterin bemerkte den Angriff und ging dazwischen. Damit wurde sie selbst Ziel des Aggressors und die Auseinandersetzung verlagerte sich in den Verkaufsraum der Tankstelle, wo der 23-jährige Angreifer erneut auf die Tankstellenmitarbeiterin losging. Der Mann bedrohte die Mitarbeiterin mit einem gefährlichen Gegenstand und entwendete zwei Flaschen Bier. Daraufhin flüchtete er aus der Tankstelle. Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen noch im unmittelbaren Umfeld fest. Die Tankstellenmitarbeiterin erlitt durch den Angriff des alkoholisierten 23-Jährigen mehrere leichte Verletzungen. Die Polizei führte den mutmaßlichen Täter gestern einer Ermittlungsrichterin vor, welche Haftbefehl gegen den Mann erlassen hatte. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei in Kaufbeuren hat die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten übernommen. (KPS Kaufbeuren)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).