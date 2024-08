WÖRTH A.D.DONAU. LKR. REGENSBURG. Umfangreiche Ermittlungen haben am Sonntag in den Nachtstunden bei einem Verbrauchermarkt die Festnahme mehrerer Tatverdächtige ermöglicht. Mit einem Großaufgebot an Polizeikräften konnten zwei Personen festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt wegen schweren Bandendiebstahl die Ermittlungen und überprüft Zusammenhänge mit weiteren Einbrüchen in Verbrauchermärkte.

In der Nacht auf Sonntag, den 4. August, sammelten sich gegen 00:30 Uhr eine Vielzahl an Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber um einen Verbrauchermarkt in der Regensburger Straße in Wörth a.d.Donau. Hintergrund waren Hinweise auf einen aktuell stattfindenden Einbruchsdiebstahl in das Gebäude. Bei der anschließenden Festnahmeaktion konnten zwei Männer im Alter von 50 und 41 Jahren vorläufig festgenommen werden. Diese stehen im Verdacht den Verbrauchermarkt zur Erlangung von Bargeld angegangen zu haben. Zudem zeigen erste Auswertungen Verbindungen zu weiteren Einbruchsdiebstählen unter anderem in Regenstauf und Riedenburg. Die beiden Personen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg am 5. August einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg vorgeführt, welcher Untersuchungshaftbefehle erließ.