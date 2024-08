ARNSTORF, LKR. ROTTAL-INN. Am Mittwoch (07.08.2024) kam es zu einem Brand in einem Restaurant in Arnstorf. Die Kripo Passau hat die Ermittlungen übernommen.

In der Nacht zum Mittwoch (07.08.2024) gegen 03.00 Uhr kam es zu einem Brand in einem Restaurant im Bereich der Küche. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Gegen 06.30 Uhr entzündete sich erneut ein Brand im selben Bereich. Das Feuer zerstörte den gesamten Innenbereich des Lokals. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zum Brandfall übernommen. Nach einer Brandortbegehung noch am Mittwoch gehen die Ermittler von einem technischen Defekt aus. Es liegen keinerlei Hinweise auf eine Brandlegung vor. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im hohen fünfstelligen Bereich.

Veröffentlicht: 08.08.2024, 09.30 Uhr