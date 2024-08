SIEGENBURG, LKR. KELHEIM. Erneut ist es Telefonbetrügern gelungen, eine Seniorin um eine hohe Bargeldsumme und Wertsachen zu bringen.

Nach einem sog. „Schockanruf“, in dem einer 79-jährigen Frau am Dienstag, 06.08.2024, am frühen Nachmittag mitgeteilt wurde, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursachte, übergab die Frau wenig später an der Haustüre an einen unbekannten Mann Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Der Abholer konnte unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizeiinspektion bittet nun um sachdienliche Hinweise.

Zeugen, die am Dienstag, 06.08.2024, gegen 13.00 Uhr im Bereich der Herzog-Ludwig-Straße/Georg-Glötzl-Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainburg, Tel. 08751/8633-0, oder jeder andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden, dass der unbekannte Abholer u. U. mit einem Taxi zum Abholort gefahren sein könnte. Der Zeugenaufruf richtet sich deshalb insbesondere auch an örtliche Taxiunternehmen.

Die jüngsten Fälle belegen, dass die Masche nach wie vor hochaktuell ist. Deshalb appelliert das Polizeipräsidium Niederbayern darum - "Seien Sie misstrauisch, bei Fragen am Telefon nach Geld und Wertsachen - legen Sie einfach auf"

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht, durch angeblich dringende Ermittlungen! Legen Sie einfach auf!

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, sobald sich jemand nach Ihren finanziellen Verhältnissen erkundigt.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer „110“ an. Sollten Sie bei der Polizei zurückrufen, drücken Sie dabei nicht die „Rückruftaste“, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen. Wählen Sie die Nummer SELBST!

Übergeben Sie nie Geld an Unbekannte.

Veröffentlicht: 07.08.2024, 09.15 Uhr