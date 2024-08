Einbruch in Doppelhaushälfte - Kripo ermittelt bereits und sucht weiter Zeugen

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben die Urlaubsabwesenheit von Hausbesitzern genutzt, um sich Zugang zu einer Doppelhaushälfte zu verschaffen. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Bereits bekannter Einbruch

Wie bereits berichtet, kam es im Zeitraum von Samstag, 27.07.2024, bis Dienstag, 30.07.2024, zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Karl-Junker-Straße. Hierbei erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck.

Weiterer Fall bekannt geworden

Wie nun bekannt wurde, stiegen Unbekannte im Zeitraum von Sonntag, 28.07.2024, 07:00 Uhr, bis zum letzten Sonntag, 15:00 Uhr, in eine weitere Doppelhaushälfte in der Karl-Junker-Straße ein.

Dem Sachstand nach verschafften sich die unbekannten Täter über die Gebäuderückseite gewaltsam Zugang in das Haus und durchwühlten dort die Räumlichkeiten. In diesem Fall entwendeten die Täter einen Goldring und ein Tablet.

Möglicher Zusammenhang

Zwischen den beiden Einbrüchen in der Karl-Junker-Straße könnte nach aktuellem Sachstand ein Zusammenhang bestehen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt in beiden Fällen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Möglicherweise sind Personen auf entsprechenden Lärm oder verdächtige Personen aufmerksam geworden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Falschfahrerin auf B469 - 31-Jährige unter Drogeneinfluss

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Pkw-Fahrerin war am späten Freitagabend auf der Bundessstraße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs und gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmer. Die 31-Jährige konnte an ihrer Wohnadresse angetroffen werden.

31-Jährige als Geisterfahrerin unterwegs

Dem Sachstand nach fuhr die 31-Jährige am Freitag, kurz vor Mitternacht, an einer unbekannten Anschlussstelle mit ihrem schwarzen Audi als Geisterfahrerin auf die B469 auf. In der Folge gingen mehrere Mitteilungen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Mindestens zwei Verkehrsteilnehmer wurden durch die Fahrweise der Frau konkret gefährdet. Vor Eintreffen der ersten Streife blieb die Pkw-Fahrerin an der Anschlussstelle Stockstadt stehen, wendete ihr Fahrzeug und fuhr auf die A3 auf.

Fahrerin an Halteradresse angetroffen

Zeugen konnten das Kennzeichen der 31-Jährigen aus dem Main-Tauber-Kreis (Kürzel: TBB) nennen. Eine Streife der Baden-Württemberger Polizei konnte diese schließlich an ihrer Wohnadresse im Bereich Wertheim antreffen. Hierbei stand die Frau deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach einer Blutentnahme wurde sie entlassen.

Die 31-Jährige wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen der Fahrt der Frau werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.